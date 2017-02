Einbrecher legen Feuer in Gartenhütte

Symbolbild. © SZ/Uwe Soeder

Schönau-Berzdorf. Unbekannte drangen am Sonntagnachmittag in eine Finnhütte auf einem Grundstück an der Kleinen Seite in Schönau-Berzdorf ein. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, schlugen sie die Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Holzhaus. Im inneren steckten sie nach Stand der Ermittlungen einen Sessel in Brand.

Die Feuerwehr wurde gegen 15.15 Uhr alarmiert und konnte die Flammen, die sich weiter ausgebreitet hatten, löschen. Zurück blieb ein Sachschaden von circa 5 000 Euro – und das Rätsel, wer und mit welchem Motiv die Tat begangen hat. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (szo)

