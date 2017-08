Einbrecher legen Bargeld-Versorgung lahm Die Täter versuchen, Stauchitz’ einzigen Geldautomaten zu knacken. Der war erst im März aufgestellt worden.

Wegen eines Einbruchs blieb der Edeka in Stauchitz stundenlang geschlossen. © privat

Kunden, die in Stauchitz einkaufen oder Geld abheben wollten, wurden am Montagmorgen erst einmal von der Polizei begrüßt. Bis etwa 10.30 Uhr war der Edeka-Markt an der Riesaer Straße gesperrt. Auf dem Parkplatz standen Fahrzeuge der Polizei, im Eingangsbereich klaffte ein Loch in der Tür. Unbekannte hatten die Scheibe eingeschlagen und danach versucht, einen Geldautomaten aus der Wand zu reißen.

Die Diebe scheiterten offenbar spätestens beim Versuch, den Automaten aus dem Markt herauszubugsieren. Mittlerweile ist das zerstörte Fenster notdürftig mit einer Platte verschlossen – fast, als wäre nichts gewesen. Zuletzt war in Stauchitz eher eine andere Stelle Ziel von Einbrechern gewesen: In den Blumenladen „Horrido“ im Einkaufszentrum „Treffer“ sind Kriminelle mittlerweile bereits achtmal eingestiegen, allein zweimal in diesem Jahr.

Auch wenn die Täter nicht erfolgreich waren, so legte der Einbruch erst einmal die Versorgung mit Bargeld lahm. Erst im März hatte die Firma Card Point den Automaten aufgestellt, nachdem Volksbank und Sparkasse nacheinander ihre Filialen geschlossen hatten. Die Versorgungslücke sorgte bei vielen Stauchitzern für Unmut: Wer Bargeld benötigte, musste in den vergangenen Monaten den Weg in die umliegenden Städte und Gemeinden antreten: nach Riesa, Meißen, Oschatz, Lommatzsch oder Ostrau. (mit jm)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern und zum genutzten Fahrzeug machen können. Diese melden sich bitte unter Telefon 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei.

