Einbrecher lassen Tresor mitgehen In der Nacht waren Plünderer in ein Pflegeheim eingedrungen.

© Symbolfoto: dpa

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Pflegeheim an der Dresdner Straße ein. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und durchsuchten ein Büro.

Aus diesem stahlen sie einen Wandtresor mit etwa 2 000 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 600 Euro. (SZ)

Moped gestohlen

Riesa. Unbekannte stahlen im Verlauf des Donnerstags eine gelbe Simson S 50 von einem Parkplatz an der Gröbaer Straße. Der Wert des Zweirades wird mit etwa 600 Euro angegeben. (SZ)

zur Startseite