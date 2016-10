Einbrecher kommen durch den Keller

Ein Einfamilienhaus an der Ferdinand-Freiligrath-Straße in Freital wurde in den letzten Tagen von Einbrechern heimgesucht, stellte die Polizei am Wochenende fest. Die Unbekannten schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten alle Räume, ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit aber noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. (szo)

