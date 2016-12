Einbrecher kamen durch Meissen-Shop Am Porzellan entstanden kleinere Schäden. Die Diebe hatten ein anderes Ziel.

Mit Holzbrettern haben Handwerker das zertrümmerte Fenster am Karstadt-Haus verschlossen, durch das die Täter von der Prager Straße kommend in das Warenhaus eingestiegen sind. Auf der Rückseite des Gebäudes haben sie es durch einen regulären Ein- und Ausgang verlassen. Diese Glastüren hat einer der Kriminellen eingeschlagen. © Rene Meinig

Schmuckräuber sind in der Nacht zum Donnerstag ins Karstadt-Warenhaus auf der Prager Straße in Dresden eingebrochen. Wahrscheinlich wählten die Täter den Weg über die „Meissen-Boutique“ für den Zugang, verschmähten das Porzellan jedoch und konzentrierten sich offenbar nur auf Diamantschmuck. Hatten es die Räuber in der Vergangenheit auch auf teure Uhren abgesehen, so blieben deren Vitrinen dieses Mal unversehrt.

Laut Tag24.de wurde bei dem Einbruch auch eine kostbare „Meissen-Tür“ eingeschlagen. Dabei ging ein Wandbild kaputt. Porzellan wurde allerdings nicht gestohlen, bestätigte eine Sprecherin der Manufaktur Meissen.

Zuerst hatte Radio Dresden über den Einbruch berichtet. Der Kaufhaus-Alarm ging bei einem Sicherheitsdienst ein, der um 3.20 Uhr die Polizei alarmierte. Doch als Streifenwagen mit einem Dutzend Beamten am Tatort eintrafen und das Kaufhaus umstellten, waren die Räuber schon wieder weg. Alles in allem brauchten sie gerade einmal anderthalb Minuten für den Einbruch. Das konnte die Polizei anhand der Videoüberwachungsaufnahmen sehen. Die Täter waren so schnell, dass sie selbst nicht zu erkennen sind. Die Polizei tappt demnach weiter im Dunkeln.

Wahrscheinlich wählten sie für ihren Rückzug die Hintertüren des Hauses, denn dort setzten die Handwerker am Donnerstagmorgen neue Türen ein.

Die Dresdner Polizei bestätigte den Raubzug, nannte aber bisher keine weiteren Details.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Einbrüche gegeben: Nach September und Oktober ist dies nun der dritte Vorfall in diesem Jahr. Die Diebe hatten es auch bei den ersten zwei Einbrüchen auf Uhren und Schmuck abgesehen. (SZ)

