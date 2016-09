Einbrecher in Umgebindehaus in Seifhennersdorf gefasst Ein 43-jähriger Tscheche konnte von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Seifhennersdorf. Am Sonntag gegen 18 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann aus Tschechien von einem Zeugen bei einem Einbruch in ein unbewohntes Umgebindehaus in Seifhennersdorf beobachtet. Zutritt verschaffte sich der Dieb, indem er ein Fenster des unbewohnten Umgebindehauses in der Kruschegasse aufhebelte. Er versuchte Eletrogeräte im Wert von 440 Euro zu stehlen. Durch die Initiative des Zeugen konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden. Der Einbrecher befindet sich derzeit in Verwahrung, um weiter Haftgründe zu prüfen. (szo)

