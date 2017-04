Einbrecher in Löbau, Zittau und Weißwasser unterwegs Zwei Keller und ein Getränkehandel wurden heimgesucht. Elektronik, Werkzeug und Schnaps verschwanden.

© dpa

Zittau. Mindestens ein unbekannter Täter drang am Freitagvormittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Eisenbahnstraße in Zittau ein. Aus einem Kellerraum entwendete der Unbekannte, neben Bargeld in Höhe von ca. 750 Tschechischen Kronen, auch ein Notebook, ein Navigationsgerät und ein Mobiltelefon. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 400 Euro beziffert.

In Weißwasser gelangten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Boxberger Straße. Hier brachen der oder die Täter gewaltsam das Vorhängeschloss einer Kellerparzelle auf. Aus dieser entwendeten sie Angelzubehör, zwei Ferngläser, zwei Lampen und eine Stichsäge. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 2 000 Euro beziffert. Es entstand geringfügiger Sachschaden.

Ebenfalls in der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in einen Getränkehandel in Löbau-Süd ein. Nachdem sie gewaltsam sowohl ein Fenstergitter als auch das dahinter befindliche Fenster herausgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räume im Innern. Die Täter entwendeten rund 25 Kisten hochwertiger Spirituosen. Der Wert dieser wird mit 6 000 Euro beziffert. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1 500 Euro.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. (szo)

zur Startseite