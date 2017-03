Einbrecher in Löbau und Zittau Unbekannte haben versucht, in Wohnungen in Löbau und Zittau einzudringen. In einem Fall gelangte ein Täter in eine Wohnung, floh aber gleich wieder.

Symbolbild © dpa

Löbau/Zittau. Unbekannte haben in Löbau und Zittau versucht, in zwei Wohnungen einzubrechen. In einem dritten Fall gelang ein Einbruch in Zittau. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, versuchten die Täter am Dienstagnachmittag in Löbau vergeblich, in eine Wohnung an der Bahnhofstraße einzudringen. Sie beschädigten eine Eingangstür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten.

Auch in Zittau haben Unbekannte vergeblich versucht in eine Wohnung an der Jahnstraße einzudringen. Auch hier verursachten die Täter am Dienstagabend an der Eingangstür Sachschaden. Am Eichgrabener Weg verschaffte sich ein Mann ebenfalls am Dienstagabend unbefugt Zutritt zu einer Wohnung. Als der Eigentümer den Unbekannten erblickte, verließ dieser unerkannt und ohne Beute die Wohnung.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 800 Euro. (szo)

