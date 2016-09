Einbrecher in Gartenanlagen

Motorradfahrer leicht verletzt Weißenberg. Bei einem Unfall auf der Autobahn zwischen Weißenberg und Nieder Seifersdorf ist am Sonnabendabend ein Mann leicht verletzt worden. Der 51-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Görlitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er ins Schleudern und stürzte. Er verletzte sich glücklicherweise nur leicht. An der BMW entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Einbrüche in Kleingartenanlagen Königsbrück / Ottendorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend in eine Gartenanlage an der Dresdner Straße in Königsbrück eingebrochen. Sie knackten zwei Schuppen auf und stahlen Gegenstände im Wert von etwa 55 Euro. Im gleichen Zeitraum waren zwei Gärten einer Anlage an der Bergstraße in Ottendorf-Okrilla Ziel von Kriminellen. Die Einbrecher drangen gewaltsam in Lauben ein. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Briefkasten gesprengt Wilthen. Unbekannte zerstörten in der Nacht zum Sonntag in Wilthen vermutlich durch Pyrotechnik einen Briefkasten. Die Briefe, die sich darin befanden, sind nicht mehr zustellbar. Der Schaden an dem Briefkasten in der Zittauer Straße wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ponys auf der Straße Medingen. Die Polizei wurde am Sonnabendmorgen zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Mehrere Bürger meldeten zwei Ponys auf der Straße zwischen Medingen und Großdittmannsdorf. Die Beamten fingen die beiden Tiere ein und übergaben sie dem Besitzer.