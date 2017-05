Einbrecher in Ebersbach-Neugersdorf überrascht Die Kriminellen hinterlassen einen Sachschaden von rund 2 000 Euro.

Symbolfoto © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Zwei unbekannte Täter sind am Sonnabendnacht, kurz vor Mitternacht, gewaltsam über die Hintereingangstür in ein Autohaus auf der Johann-Andreas-Schubert-Straße in Ebersbach-Neugersdorf eingedrungen. Dazu schlugen sie eine Scheibe mittels eines Gullydeckels ein und gelangten in den Hausflur.

Dort wollten sie zwei hochwertige Fahrräder entwenden, wurden aber durch den Eigentümer aufgeschreckt und ergriffen die Flucht. Der Sachschaden wird mit etwa 2 000 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten aufgefundene Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sz/on)

