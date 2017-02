Einbrecher in Dipps am Werk

Mit über zwei Promille hinterm Steuer Klingenberg. Mit über zwei Promille im Blut war Mittwochvormittag ein 44-Jähriger mit einem Mazda unterwegs. Beamten des Polizeireviers Dippoldiswalde hatten das Fahrzeug im Ortsteil Höckendorf auf der Straße Schenkenberg gestoppt und den Fahrer (44) einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten sie bei ihm Alkoholgeruch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Der 44-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Peugeot überschlägt sich Hohnstein. Die Fahrerin (71) eines Peugeot befuhr mit ihrem Fahrzeug Mittwochnachmittag die S 161 von Heeselicht in Richtung Stürza. Die tiefstehende Sonne blendete sie. Dadurch kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug in der Folge. Die 71-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus Dippoldiswalde. Im Verlaufe des Mittwochs verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Alten Altenberger Straße. Sie durchsuchten das Haus und stahlen rund 80 Euro Münzgeld. Der Sachschaden wurde auf rund 50 Euro beziffert.

Alkoholisierte Radfahrerin gestoppt Freital. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde stoppten Mittwochnacht gegen 23 Uhr eine Radfahrerin auf der Dresdner Straße. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lag bei 1,78 Promille. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

Bargeld gestohlen Dippoldiswalde. In der Nacht zum Mittwoch hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Geschäft an der Altenberger Straße in Schmiedeberg auf. So in die Räume gelangt, durchsuchten sie diese und stahlen aus der Kasse sowie einer Geldkassette rund 1.000 Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 100 Euro.