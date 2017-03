Einbrecher im Vereinsheim

Einbruch in Schulküche

Käbschütztal/OT Krögis. In der Nacht zum Donnerstag hebelten Unbekannter ein Fenster an einem Schulgebäude an der Kirchgasse auf und verschafften sich so Zutritt zur Küche. Sie durchsuchten die Küche sowie das Büro und stahlen nach einer ersten Einschätzung rund 30 Euro Bargeld Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 500 Euro beziffert.