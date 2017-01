Einbrecher im Pech Keine fette Beute gemacht, aber gleich mehrere Anzeigen am Halse.

Beamte des Polizeireviers Riesa konnten am Sonntag gegen 23 Uhr dank eines Zeugenhinweises zwei Männer (24/29) stellen, die in das Bahnhofsgebäude eingebrochen waren.

Ein Zeuge (40) hatte das Duo mit Fahrrädern zum Bahnhof kommen sehen. Zunächst verschwanden beide Richtung Hintereingang. Einer kam anschließend zurück Richtung Haupteingang, der zweite öffnete ihm kurz darauf von innen die Tür.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer aus Zeithain noch am Ort vorläufig fest. Sie hatten die Türen zum Gebäude aufgetreten, aber offenbar noch nichts gestohlen.

Bei der Kontrolle des 29-Jährigen fanden die Beamten zwei Cliptütchen mit Crystal. Zudem stand das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, in Fahndung. Es war Mitte Dezember aus dem Keller eines Hauses in Riesa an der Stendaler Straße gestohlen worden.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls, Fahrraddiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

