Einbrecher im Kaufland Die Diebe schlugen in der Nacht eine Scheibe ein und plünderten den Tabakshop.

Der Tabakladen bleibt am Montag geschlossen, weil der Schaden erfasst werden muss. © privat

Jetzt haben Diebe im Kaufland zugeschlagen - im warsten Sinne des Wortes. Gegen 22.10 Uhr am Sonntagabend erfuhr die Polizei, dass Einbrecher eine Scheibe zum Modehaus AWG an der Riesaer Straße brachial eingeschlagen haben.

Von dort gelangten sie in den Eingangsbereich, in dem sie ein Gitternetz von AWG zerschnitten. Sie hatten es auf den Tabakshop am Kaufland abgesehen. Wieviele Schachteln Zigaretten entwendet wurden, und ob auch Bargeld fehlt, das ermitteln gerade zwei Verkäuferinnen. Deswegen bleibt der Tabakladen am Montag geschlossen.

Eine große Holztür sichert den Bereich am Shop, wo die Glastür zerstört wurde. Reste der kaputten Scheibe sieht man noch. Am AWG wurde die zerschlagene Außenscheibe mit Palletten gesichert. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 4000 Euro angegeben. (krü)

