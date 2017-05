Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden Unbekannten brechen in ein Büro auf der Hilgerstraße in Görlitz ein.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte sind am Wochenende in ein Büro auf der Hilgerstraße eingebrochen. Allerdings scheiterten sie dann an der Tür zum Sekretariat. Der Vorfall sei der Polizei am Montag gemeldet worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 4 500 Euro geschätzt. (sz/on)

