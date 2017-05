Einbrecher hebeln Türen auf Unbekannte machten sich am Wochenende an Wohnhäusern zu schaffen. In Leisnig gelang ihnen ein Einbruch.

© Symbolfoto: dpa

In der Polkenberger Dorfstraße in Leisnig machten sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag im Keller eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelangten die Täter ins Gebäude und haben dort drei Kellerräume aufgebrochen. Dann durchwühlten sie Kisten und Schränke.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die Geschädigten noch keine Angaben zu möglichem Stehlgut beziehungsweise Schäden machen. Zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr waren heimkehrenden Anwohnern am Sonntag vor dem Wohnhaus drei Personen aufgefallen, die die Flucht ergriffen. Zwei Männer waren ca. 1,80 Meter groß, hatten Kapuzen auf und einer hatte einen Beutel bei sich. Die dritte Person, bei der es sich um eine Frau gehandelt haben könnte, war etwa 1,65 Meter groß. Sie hatte eine größere Tasche dabei. Die Unbekannten liefen in Richtung der in der Nähe befindlichen Garagen und fuhren dann vermutlich mit einem Pkw davon.

Diebe scheitern an Eingangstür

In der Straße Am Wasserwerk in Mochau Ortsteil Simselwitz versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag die Tür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Das gelang ihnen nicht, die Tür hielt stand. Die Täter zogen ohne Beute ab, hinterließen allerdings Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. (DA)

zur Startseite