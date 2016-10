Einbrecher hebeln Tresor auf Aus einer Bäckereifiliale stehlen Einbrecher eine noch unbekannte Menge Bargeld.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag eine Zugangstür zu einer Bäckereifiliale an der Dresdner Straße auf. Sie begaben sich in die Verkaufsräume und hebelten einen Tresor auf. Daraus stahlen die Einbrecher eine noch unbekannte Menge Bargeld.

Aus dem aktuellen Polizeibericht Alkoholisiert am Steuer Riesa. Den Führerschein musste ein 45-Jähriger Freitagnacht abgeben. Riesaer Polizisten kontrollierten einen VW Crafter auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer (45) alkoholisiert am Steuer saß. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den 45-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

