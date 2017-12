Einbrecher hebeln Balkonfenster auf Unbekannte Täter durchsuchen ein Einfamilienhaus nach Wertsachen. Sie werden auch fündig.

Symbolfoto © Andreas Gebert / dpa

Zeithain. Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde am Montagvormittag bemerkt.



Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Ernst-Thälmann-Straße in Zeithain eingebrochen. Nachdem die Täter ein Balkonfenster aufgehebelt hatten, drangen sie in die Räume ein und durchsuchten diese.



Letztlich stahlen sie verschiedenen Schmuck im Wert von etwa 1 500 Euro. Zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei keine Angaben machen. (szo)

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Baucontainer aufgebrochen Radebeul. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Baucontainer an der Gartenstraße eingebrochen. Sie stahlen fünf Baustrahler sowie einen Starkstromverteiler im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Parkplatzrempler – Zeugenaufruf Großenhain. Ein Hyundaifahrer stieß am vergangenen Sonntag beim Ausparken auf der Preuskerstraße gegen einen Kia. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Kia entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von

11 bis 12.15 Uhr. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Hyundaifahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer

0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

