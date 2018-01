Einbrecher haben Praxis im Visier

Werkzeuge aus Transporter gestohlen Großenhain. Auf einem Parkplatz an der Dr.-Külz-Straße bauten Unbekannte in den vergangenen Tagen die Schlösser der Fahrertür sowie der Heckklappe an einem VW Crafter auf. Anschließend stahlen sie aus dem Fahrzeug diverse Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Zudem verursachten die Diebe einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht Großenhain. Samstagabend stelle eine 54-Jährige ihren roten Skoda Citigo auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Kulturzentrum Krone an der Kronenstraße ab. Als sie am Montagmorgen ihren Wagen wieder nutzen wollte, bemerkten einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkten gegen den Skoda gestoßen und hatte den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hinterlassen. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain und die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.