Einbrecher gezielt vor Radebeuler Kitas unterwegs Wiederholt wurden Scheiben von Autos eingeschlagen und Taschen geraubt, während Mütter ihre Kinder übergeben.

Radebeul. Die Meldungen machten in der letzten Woche die Runde. Die kurze Abwesenheit einer Autofahrerin nutzten Unbekannte am Donnerstagmorgen und brachen in ihren auf der Bertheltstraße in Radebeul abgestellten Wagen ein. Die Täter zerschlugen eine Seitenscheibe und stahlen von den Autositzen eine Tasche. Der entstandene Schaden summiert sich auf rund 350 Euro. Ähnlich war das Vorgehen am Donnerstag früh auf der Horst-Viedt-Straße. Auch dort hatte die Pkw-Fahrerin ihren Wagen kurz verlassen, um ihr Kind bei einer Tagesstätte abzugeben. Diesen Moment nutzten Unbekannte, zerschlugen eine Seitenscheibe und stahlen ebenfalls Tasche samt Geldbörse. Hier kam es zu einem Schaden von knapp 1 000 Euro, so die Polizei.

Offenbar lauern Diebe gezielt vor Kindergärten und nutzen die kurze Zeit, in denen Mütter das Auto abstellen und ihre Kinder abgeben.

Eltern, deren Kinder in Naundorf an der Bertheltstraße untergebracht sind, berichteten, dass solche Einbrüche in Fahrzeuge nicht zum ersten Mal passieren würden.

Bei der Kripo in Radebeul-Ost sind allerdings aktuell keine weiteren Anzeigen eingegangen, sagt deren Leiter Jörg Kretzschmar. Er rät allen dringend, die ihre Kinder mit dem Auto zur Kita oder Schule bringen, auf keinen Fall Taschen, Handy oder andere Wertgegenstände sichtbar im auf dem Sitz liegen zu lassen. Genau danach würden die Diebe suchen. Wer etwas bemerkt, sollte sofort die 110 anrufen.

zur Startseite