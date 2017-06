Einbrecher gestellt

Motorrad übersehen Pirna-Copitz. Beim Linksabbiegen zum Netto-Markt auf der Pratzschwitzer Straße in Copitz ist am Donnerstagmorgen ein Auto mit einem Motorrad kollidiert. Ein 34-Jähriger wollte mit einem Kleintransporter Mercedes Vito nach links auf den Parkplatz des Marktes fahren. Dabei hatte er offenbar das Motorrad übersehen, das ihm entgegenkam und Vorfahrt hatte. Der Transporter und das Motorrad stießen zusammen, die Bikerin verletzte sich leicht. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber kurze Zeit danach wieder entlassen werden, sagt Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage. Polizisten nahmen den Unfall auf und leiteten den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Zu größeren Staus kam es nicht. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 4000Euro an. (hui)

Kollision mit Gegenverkehr Hinterhermsdorf. Drei Autos wurden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Hinterhermsdorf beschädigt. Der 43-jährige Fahrer eines Opel Astra befuhr die S 165 aus Hinterhermsdorf kommend in Richtung Bad Schandau. Nach dem Ortsausgang Hinterhermsdorf überholte er kurz vor einer Linkskurve zwei Radfahrer. Beim Einscheren kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf (Fahrer 86) im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Des Weiteren wurde ein hinter dem Golf fahrender Kleintransporter VW T4 leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 20000 Euro.

Radfahrer bei Sturz am Berg schwer verletzt Klipphausen. Ins Krankenhaus musste ein Radfahrer gebracht werden, der am Mittwochabend in Klipphausen gestürzt war. Der 40-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr von Piskowitz in Richtung Constappel. Auf der stark abfallenden Straße geriet der Mann mit dem Rad kurz vor der Einmündung Harthaer Straße ins Schlingern und stürzte. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 1 000 Euro.