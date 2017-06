Einbrecher gestellt

Zusammenstoß bei Überholversuch Bad Schandau. Der Fahrer (77) eines Krad DKW befuhr am Mittwochnachmittag die Kirnitzschtalstraße in Richtung Hinterhermsdorf. Eine 49-Jährige Frau fuhr mit ihrem Renault vor ihm und wollte in Höhe der Kirnitzschtalklinik nach links in ein Grundstück einbiegen. Der Kradfahrer erkannte dies offensichtlich nicht und begann, den Renault zu überholen. Als die 49-Jährige zum Abbiegen ansetzte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von etwa 3000 Euro.

Kollision mit Gegenverkehr Hinterhermsdorf. Drei Autos wurden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Hinterhermsdorf beschädigt. Der 43-jährige Fahrer eines Opel Astra befuhr die S 165 aus Hinterhermsdorf kommend in Richtung Bad Schandau. Nach dem Ortsausgang Hinterhermsdorf überholte er kurz vor einer Linkskurve zwei Radfahrer. Beim Einscheren kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf (Fahrer 86) im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Des Weiteren wurde ein hinter dem Golf fahrender Kleintransporter VW T4 leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 20000 Euro.