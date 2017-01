Einbrecher gehen leer aus Die alte Schule war im Visier von Unbekannten. Was sie dort gesucht haben, wird jetzt ermittelt.

Unbekannte sind am Wochenende in die alte Schule an der Ringstraße eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume, stahlen aber augenscheinlich nichts. Trotzdem sucht das Polizeirevier Großenhain nun Zeugen des Einbruchs. (szo)

Aus dem Polizeibericht vom 17. Januar zurück 1 von 3 weiter Unfall wegen Glättel Radeburg/OT Berbisdorf. Montagmorgen kam der Fahrer (53) eines BMW Mini von der winterglatten Berbisdorfer Hauptstraße ab und prallte mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen. Schließlich landete das Auto im Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3100 Euro. Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer Strehla. Am Montagabend kontrollierten Polizisten einen Ford (Fahrer 37), der auf der Feldstraße unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen Diera-Zehren/OT Zehren. Der Fahrer (58) eines Sattelzuges war Montagmorgen auf der B6 zwischen Meißen und Riesa unterwegs. In einer Kurve verlor der Mann auf der winterglatten Straße die Kontrolle über das Gespann und rutschte gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder unter der Telefonnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

