Einbrecher freuen sich über Fahrzeugschlüssel In Ebersbach stehlen Unbekannte einen weißen Ford Focus.

Symbolfoto © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte sind am Donnerstag, zwischen 6.30 und 15 Uhr, in ein Wohnhaus auf dem Hofeweg in Ebersbach eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume. Sie entwendeten die Schlüssel zu vier Garagen sowie einen Autoschlüssel samt Fahrzeugpapiere. Infolge verschwand auch ein weißer Focus mit dem amtlichen Kennzeichen LÖ-OM 85 aus einer Garage. Nach dem acht Jahre alten Auto wird international gefahndet. Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (szo).

