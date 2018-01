Einbrecher flüchten von Neugersdorf in Richtung Grenze Die Kriminellen beschädigten neun Garagentore. Zuvor gab es allerdings einen Fahndungserfolg.

Ebersbach-Neugersdorf. Nach dem Unbekannte Kriminelle bereits in der Nacht zum Freitag eine Garage auf der Ludwig-Richter-Straße im Ortsteil Neugersdorf aufgebrochen und aus dieser ein Simson-Kleinkraftrad und ein Scott-Fahrrad im Gesamtwert von 1 500 Euro gestohlen hatten, versuchten am Sonnabendabend zwei Einbrecher, in insgesamt neun Garagen auf der Ludwig-Richter-Straße im Ortsteil Neugersdorf einzudringen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die unbekannten zerstörten ein Garagentor komplett und beschädigten die anderen Tore. Darauf wurde ein Zeuge aufmerksam, welcher die Polizei informierte. Er bemerkte noch einen dunklen Pkw, welcher ohne Licht in Richtung Grenze wegfuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1 850 Euro. Diebstahlschaden entstand nicht.

Bereits am Freitagmittag waren zwei Personen in eine Garage auf der Ludwig-Richter-Straße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Pkw-Komplettradsätze. Beim Verladen des Diebesgutes in einen Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen LÖB-EA 50 wurden die Kriminellen von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die am Tatfahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln waren als gestohlen gemeldet, der Pkw bereits im Zusammenhang mit Einbrüchen bekannt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erfolgte auch die Information an das gemeinsame Polizeizentrums in Petrovice. Den tschechischen Kollegen gelang es, das Fahrzeug in Varnsdorf anzuhalten und zu kontrollieren. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 20-Jährige und einen 38-Jährigen, beide tschechische Staatsangehörige.

Das Diebesgut im Wert von rund 4 000 Euro befand sich in dem Pkw und wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1 200 Euro. Die Ermittlungsgruppe Oberland übernimmt die weiteren Ermittlungen. (szo/pc)

