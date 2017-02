Einbrecher flieht über die Autobahn

Einbrecher flüchtet über die Autobahn Bernsdorf/Salzenforst. In der Nacht zu Dienstag ist in Bernsdorf ein zunächst unbekannter Mann in einen Renault eingedrungen. Der Täter versuchte gegen, aus dem Firmenwagen einen Industriestaubsauger zu entwenden. Ein Zeuge überraschte den Dieb, woraufhin dieser das Reinigungsgerät fallenließ und mit einem in Polen zugelassenen Audi flüchtete. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später auf der Autobahn an der Rastanlage Oberlausitz-Süd bei Salzenforst stellen. Die Beamten übergaben den 45-jährigen Polen an eine Streife der Landespolizei. Diese nahm den Mann vorläufig fest und stellte dessen Audi sicher. Im Wagen fanden die Polizisten weiteres Diebesgut. Darunter waren Elektrogeräte der Firma Hilti. Ob die Geräte aus dem Diebstahl in Königsbrück stammen, wo in der gleichen Nacht solche Geräte gestohlen wurden, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Am Renault und dem Industriestaubsauger entstand ein Schaden in Höhe von etwa 650 Euro.

Werkzeuge aus einem Auto gestohlen Königsbrück. In der Nacht zu Dienstag sind in Königsbrück Diebe in einen Mercedes Sprinter am Markt eingedrungen. Die Täter stahlen unter anderem Werkzeuge der Firma Hilti und Bosch aus dem Auto. Es entstand ein Schaden von etwa 2250 Euro.

Über die Bundesstraße gerast Bautzen. 70 Kilometer pro Stunde sind erlaubt – mit 115 km/h raste am Montagvormittag ein Auto mit Bautzener Kennzeichen über die B156 in Höhe des Stausees Bautzen. Auf den Fahrer werden ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Der Verkehrsüberwachungsdienst hat am Montag zwischen 7 und 12 Uhr auf besagten Abschnitt geblitzt. Von 1162 Fahrzeugen fuhren 21 schneller als erlaubt.

Unfall am Burkauer Berg Burkau. Am Montagnachmittag verursachte ein Lasterfahrer auf der Autobahn zwischen Burkau und Ohorn einen Unfall. Am Burkauer Berg wechselte der 53-Jährige gegen 16.20 Uhr mit seinem Sattelzug von der mittleren in die rechte Fahrspur. Dort fuhr jedoch schon ein BMW. Es kam zur Kollision, wodurch an den Fahrzeugen etwa 3000 Euro Schaden entstand. Die 45-jährige BMW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Kennzeichentafel gestohlen Kamenz. In der Nacht zu Montag haben in Kamenz Diebe die Nummernschilder eines Renault Twingo gestohlen. Der Wagen mit den Kennzeichen KM-C 161 befand sich an der Christian-Weißmantel-Straße. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 60 Euro.