Einbrecher erbeuten Kleingeld Über eine Hintertür gelangen Unbekannte in einen Großhandel. Es ist nicht das erste Mal, dass dort eingestiegen wird.

Geringer Aufwand, aber auch geringe Beute – so lässt sich das Ergebnis dieses Einbruchs wohl am besten zusammenfassen: In der Nacht zum Mittwoch hebelten Unbekannte die Hintertür zu einem Gemüsegroßhandel an der Straße Am Südspeicher auf. In den Räumen stahlen sie aus einer Geldkassette rund 30 Euro Münzgeld. Bemerkt wurde der Diebstahl gegen 2.30 Uhr, als die Mitarbeiter des Handels ihre Arbeit aufnahmen. Wie hoch der Sachschaden letztendlich ausfiel, muss noch ermittelt werden.

Am Südspeicher war es in der Vergangenheit schon häufiger zu Einbrüchen gekommen. Allein der Gemüsegroßhandel war nach Polizeiangaben bereits im vergangenen Jahr zweimal zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. „Anfang August 2016 waren Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise in die Firma gelangt“, so eine Sprecherin. Damals seien etwa 20 Euro Bargeld gestohlen worden. Ein zweites Mal hätten es die Einbrecher Mitte November 2016 versucht. Damals schafften sie es aber nicht, die Tür aufzuhebeln.

Auch andere Unternehmen waren schon betroffen. Kurz vor Valentinstag 2014 erwischte es einen Blumenhandel, aus dem mehr als 1 000 Rosen gestohlen worden. Eine benachbarte Veranstaltungsagentur war ebenfalls schon Ziel von Einbrechern. Deren Inhaber Torsten Pilz hatte danach die Sicherheitsvorkehrungen massiv ausgebaut. Als diese Anfang 2016 erneut zuschlagen wollten, sei der Wachschutz innerhalb von Minuten am Tatort gewesen. „Die waren denen ganz dicht auf den Fersen“, erinnert sich Pilz. Und die Polizei sei auch sehr schnell vor Ort gewesen. Seitdem sei Ruhe, das Erlebnis habe möglicherweise abschreckend gewirkt.

Seit geraumer Zeit kritisieren die ansässigen Händler, dass Am Südspeicher nachts das Licht abgeschaltet ist. „Hier sitzen viele Firmen, in denen schon sehr früh mit der Arbeit begonnen wird“, sagt Torsten Pilz. „Da ist es echt blöde, wenn ab 22 Uhr das Licht ausgeht.“

