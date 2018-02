Einbrecher durchwühlen Schränke Einfamilienhäuser wurden am Wochenende von Kriminellen heimgesucht.

Riesa. Unbekannte Einbrecher stiegen am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser an der Rudolf-Stempel-Straße ein. In beiden Fällen durchsuchten sie in den Räumen die Schränke und Behältnisse.

Nach erster Übersicht wurde zumindest aus einem Haus diverser Schmuck gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Stehlgutschadens wurde noch nicht beziffert. (SZ)

