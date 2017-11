Einbrecher durchsuchen Klärwerk

Offenbar am Buß- und Bettag sind unbekannte Täter in das Klärwerk an der Uebigauer Straße im Großenhainer Ortsteil Strauch eingedrungen. Laut Polizei zerschnitten die Täter den Zaun des Klärwerks und verschafften sich so Zutritt. Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür zum Kontroll-Container auf und durchsuchten diesen sowie einen Geräteschuppen.

Gestohlen wurde nichts, schließlich gab es auch keine Wertgegenstände zu finden. Allerdings hinterließen die Täter einen Sachschaden von 1500 Euro.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die beiden Kaninchen, die das Klärwerk ihr Zuhause nennen, hatten Glück im Unglück. Ihnen ist nichts zugestoßen. (SZ)

zur Startseite