Einbrecher durchsuchen Eigenheim Durch das Fenster steigen die unbekannten Täter ins Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hainichen. Ein Einfamilienhaus in Hainichen war im Visier von Einbrechern.

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer eines Eigenheimes auf der Ottendorfer Straße aus, indem sie in der Zeit zwischen dem 6. und 12. Januar nutzten und in die Räumlichkeiten eindrangen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus.

Die Einbrecher durchsuchten diverse Räume durchsuchten. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend informierte, wurde offensichtlich nichts entwendet, der Sachschaden liegt bei 200 Euro. (DA)

