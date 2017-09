Einbrecher dringt in Bankfiliale ein

Autoradio aus einem VW Polo gestohlen Neißeaue. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen auf der Auenstraße im Ortsteil Deschka abgestellten VW Polo eingedrungen. Die Täter entwendeten das Autoradio sowie einen Karton mit mehreren Fahrzeugteilen. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 150 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Fahrrad von den Gartenstraße verschwunden Görlitz. Ein auf einem Hinterhof auf der Gartenstraße abgestelltes Fahrrad ist in der Nacht zum Sonntag spurlos verschwunden. Bei dem Zweirad handelte es sich um ein schwarzes, mit roten Akzenten versehenes Cross-Bike der Marke Focus (Modell: Arriba Altus 55 H). Der Zeitwert des Fahrrades betrug laut Angaben der Besitzerin etwa 770 Euro. Der entstandene Sachschaden belief sich auf rund 40 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Bike wird gefahndet. (szo)

Einbruch in eine Bankfiliale Mücka. Ein Einbrecher ist am Sonnabend, zwischen 22 und 23 Uhr, in eine Bankfiliale in Mücka eingedrungen. Die Polizei stellte Hebelspuren am Fenster sowie an der Eingangstür zum Vorraum fest. Der Geldautomat sowie der Kontoauszugsdrucker wiesen keine Beschädigungen auf. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht. (szo)

Komplettradsatz und Anhängerkupplung entwendet Neusalza-Spremberg. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonnabend in Neusalza-Spremberg gleich an mehreren Autos vergriffen. Die Diebe demontierten alle vier Reifen von einem Audi A 6 und entwendeten eine Anhängerkuppel von einem VW Golf. Beide Autos standen auf dem Gelände einer Firma an der Zittauer Straße. Das war den Tätern scheinbar noch nicht genug. Sie versuchten auch, von einem Audi S 3 die Räder zu stehlen. Hier gelang es ihnen jedoch nur, die Nabenabdeckungen sowie die Radmuttern zu lösen. Möglicherweise wurden die Unbekannten gestört und flüchteten. Die Eigentümer bezifferten den Schaden auf insgesamt etwa 2100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

BMW-Fahrer tankt auf und fährt davon Zittau. Am Sonntagnachmittag ist es in Zittau an einer Tankstelle an der Leipziger Straße zu einem Tankbetrug gekommen. Ein derzeit noch Unbekannter hatte seinen blauen BMW mit Benzin im Wert von etwa 70 Euro betankt und das Gelände ohne zu bezahlen verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

62-Jähriger fährt betrunken Auto Zittau. Eine Polizeistreife hat am Sonntagnachmittag auf der Herwigsdorfer Straße in Zittau einen Audi angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 62-jährigen Fahrers fest. Ein Test ergab bei dem Deutschen einen Wert von umgerechnet 1,46 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und begleiteten ihn zur Blutentnahme. Er wird sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. (szo)