Einbrecher, Diebe, Böller-Schmuggler

Diebesquartett nach mehreren Einbrüchen gestellt Ostritz. Zunächst unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus am Markt eingedrungen. Hier stahlen sie Angelzubehör, einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Aus einem Geschäft in der August-Bebel-Straße entwendeten sie eine zweistellige Bargeldsumme. Nach einem Einbruch in ein Hotel auf der Bahnhofstraße fehlten Bargeld und persönliche Dokumente. Bei einem weiteren versuchten Einbruch in einen Schuppen erlangten die Täter kein Diebesgut. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz und sicherte Spuren. Durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen wurde ein VW Polo gestellt, in dem sich zwei Personen (m/19 und w/28) befanden. Wenig später kam ein 21-Jähriger hinzu. Dieser führte das Diebesgut aus dem Hotel bei sich. Die Drei räumten die Beteiligung an den Einbrüchen, sowie einen weiteren versuchten Einbruch in eine Wohnung am Markt in Ostritz ein. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten eine 27-jährige Frau, die das Diebesgut des Einbruches aus dem Geschäft in der August-Bebel-Straße bei sich hatte. Das Angelzubehör und die Werkzeuge hatten die Täter in Tatortnähe versteckt. Die Polizei fand es und stellte es sicher. Das Quartett wurde vorläufig festgenommen. (szo)

Zwei BMW verschwunden Görlitz. In der Nacht zum Sonnabend verschwand ein BMW 528i von der Straße Zur Kernschmiede. Das zwei Jahre alte, schwarze Auto hat das Kennzeichen GR-US 500. Den Zeitwert des Fahrzeuges bezifferte der Eigentümer auf rund 32000 Euro. Auch ein auf der Walter-Rathenau-Straße parkender BMW 530d wurde von Unbekannten gestohlen. Das zwei Jahre alte, blaue Fahrzeug hat das Kennzeichen GR-EK 530. Der Schaden beziffert sich auf hier auf etwa 40000 Euro. (szo)

Einbruch in Paintballhalle Drausendorf. In den Abendstunden des Sonnabends haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumen der Paintball-Anlage verschafft. Hier entwendeten sie mehrere Markierer, Schutzmasken, eine CO2-Flasche sowie Musikboxen, einen Beamer und drei Taucherflaschen im Gesamtwert von etwa 3500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. (szo)

Diebstahl scheitert Zittau. Auf der Theodor-Korselt-Straße haben zwischen dem 1. und dem 3. Dezember Unbekannte versucht, einen Audi A3 zu stehlen. Sie verschafften sich auf gegenwärtig noch unbekannte Art Zugang zu dem Auto und manipulierten am Zündschloss. Ein Starten des Fahrzeuges gelang nicht. Zurück blieb ein Schaden von circa 250 Euro. (szo)

In Schuppen eingebrochen Zittau. In der Nacht von Freitag zum Sonnabend sind unbekannte Einbrecher in der Lortzingstraße aktiv gewesen. Sie brachen einen Schuppen auf und stahlen Werkzeuge, unter anderem einen Akkuschrauber. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 10 Euro, der Diebstahlschaden wurde mit 160 Euro angegeben. (szo)

Mopedfahrer stürzt in der Kurve Weißwasser. In Weißwasser hat es einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem sich ein Mopedfahrer verletzte. Der 65-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades vom Typ „Qingqi“ befuhr die Glückaufstraße in Richtung Heinrich-Hertz-Straße. Vermutlich kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve ins Rutschen und stürzte. Der Mann verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. (szo)

Berauscht mit dem Auto unterwegs Weißwasser. Am Sonnabendmorgen hat kontrollierte eine Streife des Reviers Weißwasser in der Straße des Friedens den Fahrer eines BMW kontrolliert. Die Polizisten führten bei dem 30-Jährigen einen Drogentest durch. Dieser verriet den Konsum von Amphetaminen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden ein einmonatiges Fahrverbot und mindestens 500 Euro Bußgeld auf den Mann zukommen. (szo)

Polizei kassiert illegale Böller Ludwigsdorf. Unglaublich, aber wahr: Trotz mehrfacher Pressemitteilungen, Aushang von Warnhinweisen an den Grenzübergängen und dem Verteilen von Flyern, die auf die Gefährlichkeit sogenannter „Polenböller“ hinweisen, hat die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Wochenende schon wieder mehrere Feststellungen im Grenzgebiet gemacht, wo insbesondere deutsche Mitbürger verbotene Pyrotechnik aus Polen einführten. So wurden alleine am Sonnabend sechs Personen festgestellt, die Pyrotechnik ohne die erforderliche Genehmigung gekauft und nach Deutschland eingeführt hatten. Erstaunlicherweise seien alle Altersgruppen vertreten,teilt die Bundespolizei mit: Jugendliche, aber auch Rentner. Neben der Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz erwartet sie zudem noch eine Rechnung der Bundespolizei für die notwendige Vernichtung dieser Böller durch die Entschärfer der Bundespolizei. (szo)

Es war kein Wolf Trebendorf. In der Nacht zum Sonnabend hatte die Bundespolizei einen nicht alltäglichen Fall: Ein Triebfahrzeugführer der DB AG hatte auf der Strecke Cottbus - Zittau im Bereich Trebendorf einen Wolf gemeldet, den er vermutlich angefahren hat. Die nächtliche Suche nach dem Tier verlief zunächst ergebnislos. Erst in den Morgenstunden bei Tageslicht konnte das Tier dann tot aufgefunden werden. Dem äußeren Anschein nach tatsächlich ein Wolf, wurde umgehend ein Mitarbeiter des Wolfsbüros Lupus informiert, der dann zusammen mit den vor Ort befindlichen Beamten den Kadaver untersuchte, um die illegale Tötung eines solchen Tieres auszuschließen. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Wolf, sondern um einen Hund handelte, der wohl von daheim ausgebüxt war.