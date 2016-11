Einbrecher deponiert Diebesgut im Bad

Symbolbild: Ein vermummter Einbrecher mit Taschenlampe schaut durch ein Fenster in eine Wohnung. © dpa

Großschönau. Ein 31-jähriger deutscher Staatsbürger ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft eingebrochen und hat dort Schnaps, Tabak und Süßigkeiten im Wert von 3500 Euro gestohlen. Das teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. Beim Einbruch verursachte er einen Sachschaden von 500 Euro.

Nach dem Einbruch ging der Mann zu einer Bekannten in die Wohnung und hielt sich dort gegen ihren Willen auf. Das Diebesgut deponierte er in der Badewanne. Die Frau rief dann am Mittwochmorgen die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten anhand eines Atemalkoholtests fest, dass der Täter einen Wert von 1,3 Promille hatte. Er besitzt keinen festen Wohnsitz und ist der Polizei bereits bekannt.

Er wurde vorläufig festgenommen und wird laut Polizei nun dem Haftrichter vorgeführt. (szo)

