Einbrecher-Beute: Drei Päckchen Kaffee Beim Einstieg in ein Büro hinterlassen die Gauner Sachschaden.

Unbekannte sind in ein Büro an der Dresdner Straße in Großenhain eingebrochen; was am Montagmorgen bemerkt wurde. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räume und stahlen drei Päckchen Kaffee im Wert von etwa 25 Euro. Der Sachschaden durch den Einbruch liegt allerdings mit 500 Euro ungleich höher.

