Einbrecher bestehlen Seniorin

Seifhennersdorf. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonnabendmorgen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße verschafft. Dort fanden sie laut Polizei einen „versteckten“ Wohnungsschlüssel und gelangten damit in die Wohnräume der 74-jährigen Geschädigten.

Aus dem Schlafzimmer stahlen die Täter einen Flachbildfernseher im Wert von 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

