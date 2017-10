Einbrecher bei der Feuerwehr

Kollision auf der Landstraße

Pließkowitz. Ein Mopedfahrer wurde am Montagabend bei einem Unfall leicht verletzt. Der 17-Jährige war auf der Malschwitzer Landstraße in Pließkowitz unterwegs - und hatte seine Geschwindigkeit offenbar nicht der Witterung angepasst. In einer Rechtskurve kam er ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2 600 Euro.