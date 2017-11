Einbrecher bedienen sich in Kellern

Zeugen zu Parkplatzunfälle gesucht

Meißen/Großenhain. Zu zwei Parkplatzunfällen mit Fahrerflucht sucht die Polizei derzeit Zeugen. Auf dem Kaufland-Parkplatz an der Schützestraße in Meißen beschädigte am Montag ein unbekanntes Fahrzeug einen blauen VW Passat Kombi, der gegenüber des Eingangs zum Tedi-Markt stand. Dabei entstand an der Beifahrertür des VW ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein schwarzer Skoda Citigo wurde am Mittwochnachmittag in Großenhain auf dem Parkplatz des Edeka-Markts an der Weßnitzer Straße durch einen unbekannten Wagen gestreift. Am Skoda blieb ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite zurück. Beide Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zu den Schadensverursacher nehmen das Polizeirevier Meißen, das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.