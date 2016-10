Einbrecher bauen Heizkessel aus In einem unbewohnten Haus in Heidenau hatten es Diebe auf eine Heizungsanlage abgesehen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Unbekannte Einbrecher sind irgendwann in den letzten zwei Wochen gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Haus an der Güterbahnhofstraße eingestiegen, teilt die Polizeidirektion Dresden mit. Sie brachen mehrere Türen auf und stahlen schließlich Teile der Heizungsanlage, darunter einen Druckluftkessel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. (szo)

