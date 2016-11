Einbrecher aus Bäckerei vertrieben Ungeschickt und viel zu laut haben sich zwei Einbrecher in Radebeul auf Beutezug in eine Backstube begeben.

Ungeschickt und viel zu laut haben sich zwei Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Radebeul auf Beutezug in eine Bäckerei an der Meißner Straße begeben. Beim Aufhebeln eines Fenster der Backstube machten sie so viel Lärm, dass ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde. Der Mann sprach die Unbekannten lautstark an – und die nahmen die Beine in die Hand und flüchteten ohne Beute. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 200 Euro, so ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht Bargeld gestohlen Radebeul. Am Donnerstagmittag haben Unbekannte – vermutlich durch Durchgreifen der Sprechluke – die Tür zu einem Verkaufsstand am Augustusweg in Radebeul geöffnet. Anschließend stahlen sie aus dem Verkaufsraum rund 400 Euro Bargeld. Sachschaden entstand keiner.

zur Startseite