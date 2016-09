Einbrecher auf frischer Tat vertrieben

© Symbolbild: dpa

Auf frischer Tat ertappte ein Anwohner zwei Gestalten, die gerade dabei waren, am Kappellenweg in Freital in eine Wohnung einzusteigen. Die nahmen die Beine in die Hand und flüchteten. Auch in Neustadt wurden Einbrecher in die Flucht geschlagen, allerdings nicht von einem Menschen.

Der Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Einbrecher überrascht Freital. Dienstagmittag versuchten zwei Unbekannte, in eine Wohnung am Kappellenweg im Freitaler Ortsteil Burgk einzubrechen. Das Duo wurde jedoch von einem Anwohner überrascht und trat die Flucht an. Wildunfall Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Eine 56-Jährige war mit einem Audi in Dürrröhrsdorf-Dittersbach am Dienstagmorgen auf der B6 zwischen Bischofswerda und Dresden unterwegs. Auf der Strecke erfasste sie mit ihrem Wagen ein Reh, welches über die Fahrbahn rannte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Versuchter Einbruch Neustadt. Unbekannte versuchten in den vergangenen Tagen, in zwei Geschäfte an der Goethestraße in Neustadt einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Fenster aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

