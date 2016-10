Einbrecher auf frischer Tat ertappt

© Symbolbild: dpa

Das klirrende Geräusch einer berstenden Fensterscheibe durchschnitt am Montagmittag die feiertägliche Ruhe eines Dresdners, der an der Kesselsdorfer Straße wohnt. Um der Ursache des Krachs auf den Grund zu gehen, genügte ein Blick aus dem Fenster. Zu sehen war, wie sich ein Mann an einer eingeschlagenen Fensterscheibe eines Geschäfts eine noch größere Öffnung verschaffte und dabei den Alarm auslöste.



Wer auf solch unorthodoxem Weg in ein Geschäft geht, tut das sicher nicht mit lauteren Absichten. Das dachte sich auch der Zeuge und rief die Polizei.



Eine Streife konnte den Einbrecher, einen 29-jährigen Libyer, schließlich stellen. Gestohlen hatte er in der Eile offenbar nichts, dennoch muss sich der Mann jetzt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten. Der Schaden für die zertrümmerte Fensterscheibe liegt bei rund 500 Euro. (fsc)

Weitere Polizeimeldung aus Dresden zurück 1 von 4 weiter Zigarettenautomat gesprengt Zeit: 01.11.2016, 00.30 Uhr

Ort: Dresden-Trachenberge In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen Zigarettenautomat an der Kändlerstraße gesprengt. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt, sodass die Unbekannten daraus Zigaretten und Bargeld stehlen konnten. Zur Sprengung wurde offenbar Pyrotechnik verwendet. Einbruch in Kita Zeit: 28.10.2016, 17.30 Uhr bis 31.10.2016, 10.30 Uhr

Ort: Dresden-Seidnitz Am Wochenende haben Unbekannte die Terrassentür zu einer Kindertagesstätte an der Liebenauer Straße aufgehebelt und anschließend in dem Haus weitere Türen aufgebrochen. Diverse Schränke und zwei Geldkassetten wurden geöffnet. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Autodiebe scheiterten Zeit: 29.10.2016, 20.00 Uhr bis 31.10.2016, 11.30 Uhr

Ort: Dresden-Blasewitz An der Regerstraße hatten Unbekannte das Türschloss eines Audi A3 aufgebrochen und anschließend versucht das Fahrzeug zu starten. Dies gelang ihnen nicht. Das Zündschloss wurde jedoch beschädigt, sodass ein Sachschaden von rund 600 Euro zurückblieb. Wer hatte „Grün“? - Zeugenaufruf Zeit: 31.10.2016, 09.15 Uhr

Ort: Dresden-Gruna Die Dresdner Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich Montagmorgen auf der Bodenbacher Straße an der Einmündung Rosenbergstraße ereignete. Ein 30-Jähriger befuhr dort mit einem Nissan Almera die Bodenbacher Straße in Richtung Stadtzentrum. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem Citroen Picasso (Fahrerin 39), der aus der Rosenbergstraße nach links in Richtung Liebstädter Straße abbog. Durch den Zusammenstoß wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei „Grün“ gefahren zu sein. Daher bittet die Polizei um Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Rufnummer (0351)4832233

zur Startseite