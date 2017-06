Einbrecher auf Beutezug in Hotels In den vergangenen Nächten wurden vier Hotels in der Sächsischen Schweiz von ungebetenen Gästen heimgesucht.

© Symbolfoto: dpa

Gleich vier Hotels waren in den vergangenen Tagen von Raubzügen unbekannter Einbrecher betroffen. So drangen sie in der Nacht zum Freitag in Gohrisch in ein Hotel ein, nachdem sie die Tür zum Wintergarten aufgehebelt hatten. Dort gelangten sie in ein Büro und durchwühlten es. Im Büro wurde ein schwerer Tresor etwa einen Meter von seinem Stellplatz weg bewegt. Drei Schlüsselkästen wurden geöffnet, und der Technikraum sowie das Weinlager wurden durchsucht. Gestohlen wurde offenbar nichts, der im Haus entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

In derselben Nacht wurde ein weiteres Hotel in Gohrisch von ungebetenen Gästen heimgesucht, die durch gewaltsames Aufschieben der Eingangstür ins Gebäude eingedrungen waren. Sie hebelten eine Bürotür auf und ließen eine Geldkassette mit Münzen im Wert von einem, zwei und fünf Cent mitgehen. Den dadurch entstandenen Schaden gibt die Polizei mit rund 35 Euro an. Der Sachschaden im Hotelgebäude beträgt etwa 1 000 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom Pfingstwochenende zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Tankstelle Pirna. Am frühen Sonnabendmorgen gelang es unbekannten Tätern, ein 40 mal 50 cm großes Loch ins Sicherheitsglas der Tür des Haupteingangs zu schlagen und so in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Äußeren Pillnitzer Straße zu gelangen. Die Einbrecher ließen Tabakwaren im Wert von etwa 64 Euro mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Traktor ausgeschlachtet Hartmannsdorf. In der Nacht zum Sonnabend schraubten unbekannte Täter die Scheibe der Seitentür eines Traktors, der an der Hauptstraße stand, heraus. Aus der so geöffneten Führerkabine stahlen sie einen Monitor und eine GPS-Antenne im Gesamtwert von rund 7800 Euro.

In der darauffolgenden Nacht hatten es die Einbrecher auf ein drittes Hotel in der Gemeinde abgesehen. Sie hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten den Rezeptionsbereich. Der hier entstandene Sachschaden wird mit etwa 1 000 Euro beziffert.

Am frühen Sonntagmorgen hatten sich Einbrecher in einem Hotel in Neustadt in Sachsen zu schaffen gemacht, in das sie durch Aufhebeln der hinteren Zugangstür eindrangen. Im Gebäude durchwühlten sie den Rezeptionsbereich. Im Büro brachen sie einen Safe auf und stahlen daraus drei Geldkassetten sowie 1 000 Euro Wechselgeld. Die Geldkassetten, in denen sich zuvor Schmuck im Wert von etwa 20 000 Euro befand, wurden später aufgebrochen und entleert aufgefunden. (SZ)

zur Startseite