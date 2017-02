Einbrecher attackieren Mieter mit Messer

Zwei Verletzte bei Unfall Riesa. Am Donnerstagmittag sind bei einem Unfall auf der Rostocker Straße in Riesa zwei Menschen verletzt worden. Ein 71-Jähriger war mit seinem Kia auf der Rostocker Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Rostocker Straße/Chemnitzer Straße kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Gehweg. Anschließend steuerte er zurück auf die Straße und überquerte die Kreuzung. In der Folge verlor der Mann erneut die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Dabei erlitten er und seine Beifahrerin (65) zum Teil schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Fußgänger schwer verletzt Großenhain. Am Donnerstagmorgen lief ein Fußgänger (54) die Waldaer Straße entlang. In der Folge wurde er in einer Linkskurve von einem Lkw Mercedes Ateco (Fahrer 48) erfasst, als er in Richtung Fahrbahnmitte lief. Der 54-Jährige hatte schwere Verletzungen erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von der Straße abgekommen Meißen. Donnerstagmittag war der Fahrer (28) eines Mazda 626 auf der Straße Am Seinberg in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Hauswand. Der entstandene Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rucksack gestohlen Radebeul. Während der Anlieferung drangen Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Führerhaus eines Lkw an der an der Anne-Frank-Straße ein. Aus diesem stahlen sie den Rucksack des Fahrers mit Ausweisen, persönlichen Gegenständen und Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1.200 Euro beziffert.

Außenspiegel abgetreten Meißen. Unbekannte haben am Donnerstagabend den Außenspiegel eines Audi A4 auf der Hafenstraße abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.