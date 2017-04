Einbrecher am Uhrenladen Wieder war ein Geschäft in der Radebeuler Bahnhofstraße das nächtliche Ziel. Nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten.

Spurensicherung in der Radebeuler Bahnhofstraße. © SZ/Redlich

Die Spurensicherung der Polizei musste am Montagmorgen wieder einmal in der Radebeuler Bahnhofstraße anrücken. Am Geschäft von Uhrmachermeister und Juwelier Dirk Teske hatten in der Nacht zum Montag Einbrecher versucht, die Tür einzutreten.

Die Tür hatte zwar standgehalten, doch hinter der Scheibe war der Rahmen und die Dichtung beschädigt. Teske: „Es ist nicht der erste Versuch. An der Hintertür gab es bereits dreimal den Versuch in den Laden einzudringen.“ Offensichtlich, so der Handwerksmeister, geht es um Beschaffungskriminalität. Gleich neben seinem Geschäft war der Wurstautomat von Fleischermeister Christoph Schempp im vorigen Jahr zerstört und geplündert worden. Auch an weiteren Geschäften in der Bahnhofstraße machten sich 2016 Einbrecher zu schaffen. In der jüngsten Polizeistatistik von voriger Woche wird für Radebeul und Coswig eine erhöhte Einbruchszahl gemeldet. (SZ/per)

