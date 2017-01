Einbrecher am hellichten Tag geschnappt

Symbolbild © dpa

Zittau. Am Donnerstagmorgen ist ein 27-jähriger Mann gegen 8.45 Uhr in einen Betrieb in der Dornspachstraße eingedrungen. In der Werkstatt dieses Betriebs zapte er Diesel ab und wurde dabei laut Polizeidirektion Görlitz von einem Mitarbeiter überrascht. Dann flüchtete er in eine angrenzende Kleingartenanlage. Der Mitarbeiter rief die Polizei. Die kam, stellte den Mann in der Kleingartenanlage und nahm ihn vorläufig fest.

Beim Einbruch entstand ein Schaden von 200 Euro. Der Einbrecher ist laut Polizei ursprünglich Pole, wohnt aber derzeit in Deutschland. Jetzt ermittelt der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland. (szo/mrc)

