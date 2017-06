Einblicke ins Atelier Am Sonnabend öffnet das Martin-Nowak-Neumann-Haus die Türen.

In Nechern öffnet das Martin-Nowak-Haus. © Uwe Soeder

Der Domowina-Regionalverband „Jan Arnošt Smoler“ Bautzen lädt am Sonnabend alle Interessenten zum Tag der offenen Tür in das Martin-Nowak-Neumann-Haus im Weißenberger Ortsteil Nechern ein.

Der sorbische Maler, Schriftsteller und Volkskundler Martin Nowak-Neumann (13. Juni 1900 - 6. Juli 1990) lebte und arbeitete in diesem Haus, zu dem auch sein Atelier gehört. Zum Tag der offenen Tür gibt es Führungen durchs Haus in deutscher und sorbischer Sprache sowie auf dem Lieblingspfad des Künstlers. Kinder können nach seinen Motiven sticken, und der Hochkircher Marko Greulich liest aus den Erinnerungen seines Vaters an die Freundschaft mit Martin Nowak. Greulich ist in einer sorbischen Familie aufgewachsen. Doch schon 1954, als er in die Schule kam, sei er in seiner Klasse der einzige gewesen, der sorbisch sprach. Heute begegne einem in den Dörfern, in denen einst fast ausschließlich sorbisch gesprochen wurde, eher Unverständnis. Deshalb will der frühere Tierarzt und spätere Journalist beim sorbischen Rundfunk in seinen Lesebüchern an die sorbische Zeit erinnern. Das Buch mit Begebenheiten aus den Dörfern „Zwischen Lutherberg und Löbauer Wasser“ beschreibt die Gegend um Nechern, in denen seine Eltern zu Hause waren. Der Vater stammte aus Nechern, die Mutter aus Niedergurig. Und schließlich war Greulich zu Tierarzt-Zeiten selbst viel zwischen Purschwitz und Gröditz unterwegs. (SZ)

Das Haus öffnet von 14 bis 17 Uhr. Angeboten werden auch Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

zur Startseite