Einblicke in Stolpens Geschichte Thomas Scholle hatte vor vier Jahren die Idee, die Geschichte der Stadt aufzuschreiben. Jetzt ist er ein paar Schritte weiter.

Thomas Scholle ist als Geologe mit der Geschichte Stolpens verbunden und gewährt zum Denkmaltag auch Einblicke in die Unterwelt. © Archivfoto: Unger

Noch sind zwei Jahre Zeit bis zum 800-jährigen Jubiläum von Stolpen. Doch die Vorbereitungen laufen natürlich schon. Der Geologe Thomas Scholle arbeitet zum Beispiel an einer neuen Chronik von Stolpen. Er hatte 2012 im Zusammenhang mit der „Zukunftswerkstatt“ auf die Notwendigkeit einer neuen Chronik für Stolpen hingewiesen. Da sich bislang niemand gefunden hat, diese Aufgabe zu übernehmen, hat er sich mit Unterstützung von Fachleuten und des Gewerbevereins der Sache nun selbst angenommen.

„Aus den letzten 25 Jahren existieren zahlreiche und umfangreiche Forschungsarbeiten mit interessanten Ergebnissen, aber die Erarbeitung einer vollständig neuen Chronik ist leider aus meiner Sicht bis 2018 nicht mehr machbar“, sagt er. Doch er ist dran am Thema.

Und er hat nun einige kompetente Mitstreiter gesucht und gefunden, die einen umfangreichen Aufsatzband mit den Forschungsarbeiten der letzten Jahre zum Beispiel zu den Themen Geologie, Archäologie, Stadtgeschichte, Baugeschichte, Wasserversorgung, bekannte Bürger der Stadt und zahlreichen anderen Themen zusammenstellen werden. Hierzu hatte er bereits Ende 2015 ein Konzept erarbeitet, dass nun umgesetzt und erweitert sowie gekürzt wird. Konkrete Vorstellungen hat er auch bereits dazu, wie der Aufsatzband aussehen soll. Nach den ersten Beratungen und Abstimmungen zu den Inhalten plant er einen Umfang von etwa 250 bis 350 Seiten im DIN-A-4-Format mit zahlreichen auch farbigen Abbildungen in hoher Druckqualität bei 20 bis 40 Fachbeiträgen.

Der Geologe sieht in diesem Aufsatzband mehrere Vorteile. Einer davon ist, dass jeder Autor seine eigenen Texte und Bilder publizieren kann. Ein weiterer Vorteil wäre, dass der Aufsatzband auch noch erweitert werden, also ein zweiter dazukommen kann. Ihm ist es gelungen, etwa 15 Mitarbeiter zu gewinnen. Neben Heimatforschern aus Stolpen, die über umfangreiche eigene Archive verfügen, arbeiten auch Geologen, Archäologen und Historiker aus Görlitz, Dresden, Pirna, Freiberg, Braunschweig, Kottmarsdorf und Cottbus bereits an den Texten. „Wir haben zum Beispiel Fachleute aus dem Senckenberg-Institut in Görlitz, dem Landesamt für Umwelt und Geologie oder dem Museum der Westlausitz mit im Boot“, sagt Thomas Scholle. Über den Redaktionsrat habe er auch bereits zum Nationalmuseum in Prag und zum Mährischen Landesarchiv in Brno Kontakte aufgenommen und erste fachliche Abstimmungen getroffen.

Viel Stadtgeschichte

Bei null müssen die Autoren nicht anfangen. Sie können eigene Aufzeichnungen, aber auch verschiedene Quellen nutzen und daraus schon vorhandene Texte aufarbeiten oder eben auch neue, da in den letzten Jahren zahlreiche Literaturquellen dazugekommen sind. Hierzu zählen konkrete Kartierungen, geochemische Analysen, philologische Analysen oder die Auswertung von archäologischen Funden.

Der zeitliche Rahmen, in welchem der Aufsatzband handelt, ist bereits abgesteckt. Es wird vor allem um die Stadtgeschichte gehen, wobei die letzten 60 Jahre eher eine untergeordnete Rolle spielen werden. Hierzu müssten nach dem bisherigen Arbeitsstand zahlreiche zusätzliche Recherchen stattfinden, für die den Autoren einfach die Zeit fehle und zudem sei das Stadtarchiv zurzeit kaum nutzbar.

Geplant ist, unter der Schirmherrschaft des Gewerbevereins zunächst eine erste Auflage von 1 000 Heften herauszubringen. Dabei sei eine Nachauflage innerhalb von drei bis vier Wochen möglich. Der Preis pro Heft wird nach ersten Schätzungen zwischen 10 und 25 Euro liegen. Konkrete Informationen dazu soll es Anfang nächsten Jahres geben, ebenso zur Finanzierung der Druckkosten. Initiator Thomas Scholle würde sich auch freuen, wenn sich weitere Autoren melden würden. Allerdings werden nur fertige Artikel angenommen und geprüft. Das ist keine Garantie für eine Veröffentlichung. Die Entscheidung hierüber trifft der Redaktionsrat. Grundsätzlich sollten sich Autoren zuvor an Thomas Scholle wenden, damit Dopplungen und Überschneidungen vermieden und Details geklärt werden können.

