Einblicke in das Buch der Bücher Eine neue Dauerausstellung in Oberlichtenau zeigt Historie und Verbreitung der Bibel – mit teils sehr alten Exponaten.

Eine neue Dauerausstellung widmet sich in der Bibellandscheune Oberlichtenau der Herkunft, Geschichte, Verbreitung und Wirkung der Bibel. Regen Zuspruch fand die Eröffnung. Bibelgärtner Maik Förster (l.) führte zu Beginn ins Thema ein. © Andreas Kirschke

In fast 2300 Sprachen kommt die Bibel weltweit vor. Noch einmal so viele Übersetzungen sind nötig, um allen Völkern und Stämmen das Buch der Bücher in ihrer Sprache zu geben, verdeutlicht die neue Dauerausstellung „Von Kanaan nach Sachsen. Expo testamente“ in der Bibellandscheune Oberlichtenau.

Vom Bonner Theologen und Publizisten Francois Traudisch (85) stammt die Sammlung. Sie enthält außer chronologischen Anschauungstafeln eine Fülle an Nachbildungen antiker Fundstücke, originaler Handschriften und Modelle.

Der ehrenamtliche Geschäftsführer des Christlichen Vereins Oberlichtenau und Initiator des Bibelgartens Maik Förster hat die Ausstellung in die Region geholt. „Diese Sammlung ist einzigartig. Sie war die Grundlage für viele Bibel-Ausstellungen in ganz Deutschland. Jetzt verbleibt das Original hier bei uns“, freut er sich. „Die Ausstellung ergänzt und bereichert unsere Inhalte.“ Im November entstand die Idee dafür. Maik Förster zeigte mit seinem Reisebüro Evangtours GmbH Interessierten die Stadt Thessaloniki in Griechenland. Mitfahrer Jochen Gran, evangelischer Pfarrer in Waldbröl bei Köln, erzählte ihm von Francois Traudischs Sammlung. Noch im März 2017 war sie zum Reformationsjubiläum in Waldbröl zu sehen. Dank Mitteln des Reisebüros Evangtours gelang der Erwerb für die Bibellandscheune Oberlichtenau.

Die Ausstellung ist bundesweit einzigartig. Sie beginnt mit der Entstehung der Schrift. Die Nachbildung eines 3000 Jahre alten Salb-Horns gehört zu den Ausstellungsstücken. Einst kamen Könige in dessen Genuss. „Unser ältestes Stück in der Ausstellung ist eine Handschrift von 1350“, sagt Maik Förster stolz. „Sie verdeutlicht das Neue Testament. Den genauen Inhalt wollen wir noch herausfinden.“ In der Zeit zwischen dieser Handschrift 1350 und der Erfindung des Buchdrucks 1450 druckten die Menschen mit Holzrohlingen Bilderbibeln. Von einer solchen, sogenannten „Armenbibel“ sind einige Seiten in der Ausstellung zu sehen. Schulklassen, Rüstzeit-Gruppen, Kirchgemeinden, Vereine und Interessierte können sich damit befassen. Die Ausstellung soll zum Bibel-Lesen ermuntern. „Erst durch die Menschen spricht die Bibel - und damit der Geist Gottes - zu uns“, meint Thomas Brendel, leitender Sekretär des CVJM Schlesische Oberlausitz in der Laudatio auf die Schau.

Die Ausstellung kann einen Beitrag dazu leisten. „Nach heutigem Stand sind es insgesamt 66 Bücher, die in die Bibel Eingang fanden“, sagt Besucher Olaf Langner von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Königswartha. Für die Herkunft, Historie, Verbreitung und Wirkung der Bibel interessiere er sich. Die Pfarrerin des Evangelisch-Lutherischen Schwesterkirch-Verbundes mit den Orten Pulsnitz, Oberlichtenau, Reichenbach und Leppersdorf Maria Günther ist ebenfalls nach Oberlichtenau gekommen. „Die Ausstellung zeigt: die Bibel hat auf Dauer Bestand“, sagt sie. Die Schau, so Maria Grüner, ist anschaulicher, praxisnaher, lebensnaher, verständlicher Religionsunterricht. Vor allem Schulen können hieraus Wertschöpfen. Andere setzen sich gerade durch die Ausstellung erstmals mit dem Glauben auseinander. „Erstaunlich ist zu sehen, wie ursprünglich und wie alt die Bibel ist. Und doch ist sie für unsere heutige Zeit hochaktuell“, sagt die Pfarrerin und betont: „Unser christlicher Glaube ist nichts Altes, nichts Verstaubtes. Er beruht auf vielen Traditionen.

Wir können uns immer wieder einbringen.“ Wie sie hoffen auch Maik Förster, die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke und Landrat Michael Harig auf regen Besuch der Ausstellung. Erinnert diese doch an ein wichtiges Fundament im Leben. „Wir haben nicht zu viel Islam. Wir haben zu wenig Christentum im Land“, verdeutlicht der Landrat in seinem kurzen Grußwort.

Parallel zur neuen Dauerausstellung sind bis Anfang September auch zwei neue Sonderausstellungen in der Bibellandscheune zu sehen. „Brauchtum Tracht - Heimat auf der Haut“ und „Integration durch Leistung - Vertriebene, Spätaussiedler und Zuwanderer als Unternehmer in Sachsen“ heißen die Themen.

