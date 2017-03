Einblick in Arbeit mit Behinderten Die Wohnstätte Haus am Karswald beteiligt sich an der Aktion „Schau rein!“, bei der Schüler zum ersten Mal Berufsluft schnuppern können.

Die Zeit in der Schule nähert sich dem Ende und viele Jugendliche wissen oftmals noch nicht, was sie in ihrem späteren Leben beruflich machen wollen. Deswegen bieten jährlich zahlreiche sächsische Unternehmen im Rahmen der Aktion „Schau rein!“ Kindern und Jugendlichen einen Einblick in ihren Alltag an. Am kommenden Mittwoch, den 15. März, findet dieser Aktionstag wieder statt und auch die Arnsdorfer Wohnstätte Haus am Karswald beteiligt sich daran.

Interessierte Schüler der Klassenstufen sieben bis zwölf haben deshalb am kommenden Mittwoch die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck von den sozialen Berufen der Wohnstätte zu machen. In der Zeit von 9.30 Uhr bis 13 Uhr kann in den Wohnbereichen die Arbeit von Heilerziehungspflegern, Sozialpädagogen, Gesundheits- und Krankenpflegern sowie von Sozialassistenten und Altenpflegern kennengelernt und der Lebensalltag behinderter Menschen erlebt werden. Denn das Haus am Karswald ist eine Wohnstätte, die sich um die Pflege von Menschen mit einem Handicap kümmert. Jugendliche, die also gern mit besonderen Menschen arbeiten wollen und täglich eine neue Herausforderung suchen, sind eingeladen, am „Schau-rein-Tag“ das Haus am Karswald zu besuchen.

Anmeldungen für Schüler sind im Internet unter www.schau-rein-sachsen.de möglich.

