Einbahnstraße ignoriert Tag Eins der gesperrten Dresdner Straße vergeht ohne Staus und Unfälle. Doch einige Kraftfahrer interessiert die Baustelle nicht.

Heidenau. Unzählige Umleitungs- und Sperrschilder begleiten die neuen Regelungen. Seit Mittwoch ist die Dresdner Straße zwischen der Ringstraße (Eis-Wolf) und Bahnhofstraße/Pillnitzer Straße (Rathaus) Einbahnstraße in Richtung Dresden. In Richtung Pirna führt die Umleitung über die Bahnhof- und Ringstraße. Die Umleitung ist nicht zu übersehen, funktioniert, ist ausgeschildert und nicht sehr lang. Das befürchtete Chaos wie in Pirna ist ausgeblieben. Trotzdem nehmen einige Kraftfahrer die Umleitung nicht für voll und fahren die Dresdner Straße weiter. Die Stadt hat über die Baufirma veranlasst, dass eine zusätzliche Absperrbake aufgestellt wird. „Ob diese den gewünschten Erfolg bringt, wird sich zeigen“, sagt Ordnungsamtsleiter Torsten Walther. Sobald die Bautätigkeit am Kanal sichtbar beginnt, werde sich das Durchfahren hoffentlich von selbst erledigen.

Die Umleitung gilt bis 22. Juni. Ab 7. Juni kommt eine weitere hinzu. Dann ist zusätzlich die Dresdner Straße zwischen Ringstraße und Mühlenstraße voll gesperrt. In Richtung Dresden geht es ab der Max-Walter-Brücke über die Mühlenstraße, die Ernst-Thälmann- und die Haeckelstraße über die Kreuzung Ringstraße auf die Dresdner Straße bis zum Knotenpunkt Bahnhofstraße/Pillnitzer Straße (Rathaus) als Einbahnstraße geführt. Am 6. Juni wird außerdem die Mühlenstraße für einen Tag zur Einbahnstraße. (SZ/sab)

zur Startseite